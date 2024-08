TÕELINE ŠOKK Naine avastas mehe telefonist midagi täiesti ootamatut

MailOnline'i raporti kohaselt tegi üks anonüümne naine üllatava avastuse ja pöördus sotsiaalmeedia poole, et küsida, kas ta reageerib üle või peaks poiss-sõber talle selgituse võlgnema.

Mida ta siis leidis? Tema viimase aasta poiss-sõber oli salaja pidanud telefonis arvestust selle üle, kui tihti nad seksivad.

Naine kirjeldas nende seksuaalelu kui «tervet», mistõttu oli ta veelgi rohkem mures, kui avastas, et poiss-sõber jälgib nende intiimseid hetki.

Pärast julguse kokkuvõtmist küsis ta poisilt selgitust, kuid tema vastus tekitas vaid rohkem küsimusi.

Ta jagas: «Ta ütles, et peab arvestust, et veenduda, et meil poleks suhteprobleeme ja et ta rahuldaks mind piisavalt.»

«Ta... hoiab peas arvet asjade üle, näiteks kas ta on nõusid pesnud või mulle hiljuti lilli toonud, kuid seks on ainus asi, mille kohta ta kirjalikku arvestust peab.»

«Siis ta ütles, et on seda teinud kõigi oma endiste kaaslastega ja keegi pole selles probleemi näinud. Ta ütles, et olen ainus, kes seda kummaliseks peab, aga see ei tundu mulle õige,» kurtis naine.

Paljud naised nõustusid, et see nimekiri ja poisi reaktsioon on tõsised ohumärgid, mõned kirjeldasid tema käitumist kui hirmutavat ja potentsiaalselt kontrollivat, vahendab Unilad.

Üks inimene kommenteeris: «See on väga imelik ja ta valetab kindlasti, et kõik tema endised olid sellega nõus – nad ei olnud.»

Teine lisas: «Ei, ma läheksin minema.»

«Endiste partnerite kasutamine põhjendusena, miks sina peaksid sellega nõus olema, pole loogiline. Piisab, kui ühel inimesel suhtes on millegi üle nuriseda, et see oleks probleem,» märkis kolmas.

Kuigi paljud soovitasid tal suhe kohe lõpetada, soovitasid teised oma sisetunnet usaldada – kui ta tunneb end ebamugavalt, siis ta peaks oma partneriga avatumalt rääkima.