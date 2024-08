Kanep, alkohol ja räiged ettepanekud: terapeut reetis julmalt alaealise tüdruku

Duarte, kes on litsentseeritud vaimse tervise spetsialist, kohtas tundmatut teismelist 13. augustil, kui tüdruk jalutas oma koeraga Miamis asuva hotelli juures. Duarte tutvustas end terapeudina ja sõbrunes tüdrukuga, kes jagas talle oma isiklikke muresid.

Arrestimisdokumentide kohaselt pakkus Duarte tüdrukule kanepit ja alkoholi, millest viimane keeldus. Järgmise päeva jooksul külastas teismeline Duartet korduvalt hotellis, kus viimane andis tüdrukule kanepit. 14. augustil hakkas Duarte tüdrukust fotosid tegema ning jagas neid täiskasvanud mehega, valetades, et tüdruk on 21-aastane ja nõus seksima. Hoolimata tüdruku vastuseisust eiras Duarte tema keeldumist.

Kui mees saabus hotellituppa, oli tüdruk väidetavalt sunnitud filmima Duartet ja meest seksimas – Duarte väitis, et ta õpetas teismelist. Hiljem saabus ka Mojica ning Duarte püüdis tüdrukut temaga üksi jätta, hoolimata sellest, et tüdruk tundis end ebamugavalt. Mojica olevat tüdrukule öelnud, et viimane peaks teda hästi tundma panema.