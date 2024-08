«Vabandust, see on läbi. Nägemist!» Need on inimeste kõige jubedamad lahkuminekud

«Kord viisin kaaslase kaasahaaravat teatritükki vaatama, mis toimus täielikus pimeduses, kus publik kandis kõrvaklappe, mis etenduse heli otse kõrva edastasid. Etenduse dialoog pöördus otse sinu poole, nagu oleksid sina osa etendusest, ja nimi, mida kasutati, oli tema tegelik nimi. Seetõttu oli ta veendunud, et olin selle etenduse välja mõelnud, harjutanud, lavastanud ja tootnud puhtalt selleks, et teda hirmutada. Ta süüdistas mind selles pärast etenduse lõppu. Vaidlesin vastu ja ütlesin, et see oli lihtsalt veider kokkusattumus ja mul on väga kahju, et see teda nii hirmutas, kuid kui me rongile läksime, et koju sõita, ootas ta, kuni uksed olid peaaegu sulgumas. Ta jooksis rongilt maha ja ma pole temast rohkem kunagi midagi kuulnud. Tunnen end siiani selle pärast kohutavalt.» – Joz Norris, kirjanik ja koomik.