ARMSAD FOTOD Supermodell Gigi Hadid jagas oma tütrest haruldasi kaadreid

Gigi jagas Instagramis suve jooksul tehtud pilte. Ühel neist embab ta oma tütart, teisel on ta tütre kaadrisse püüdnud hetkel, kui viimane armsalt oja ääres lõõgastub.

«Selle suve kokkuvõte. Parim igast maailmast,» kirjutas modell postituses.

Gigi andis fännidele ülevaate oma elust emana, jagades veel mitut imearmast fotot.

Los Angeleses sündinud Gigi ja tema endine kallim, One Directioni staar Zayn Malik, tervitasid Khai sündi 19. septembril 2020. aastal. 2021. aasta lõpus läks kuulus paar lõplikult lahku.

2023. aastal kommenteeris Gigi The Sunday Timesile emaduse teemat, selgitades, et emaks olemine on tema eesmärk.

«Khai on mulle juba nii palju andnud. Ma olen alati tahtnud olla ema, kuid mul ei olnud kunagi selle suhtes kinnisideed. Arvasin lihtsalt, et ma olen siia maa peale pandud selleks, et olla ema,» ütles ta väljaandele.

«Ma olen alati olnud üsna organiseeritud, nii et Khai saamine sel ajal, kui ma seda tegin, oli õnnistus. Mul on nii hea meel, et ma olen noor ema,» lisas ta.