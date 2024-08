Säravad staarid ja nende murtud südamed: need on 2024. aasta kõige valusamad lahkuminekud

Tommy Fury ja Molly-Mae Hague

Hauge kinnitas lahkuminekut Furyst 14. augustil. «Ma poleks kunagi arvanud, et pean seda kunagi kirjutama. Pärast viit aastat koos olemist ei kujutanud ma kunagi ette, et meie lugu lõppeb sellisel viisil,» kirjutab Hauge oma Instagrami loos, «mul on väga kahju teatada, et minu ja Tommy suhe on saanud läbi.»

Viimaste aruannete kohaselt oli Mollyl kõrini sellest, et tema kihlatu reisis maailmas kogu aeg ringi, kui tema pidi samal ajal nende ühise lapse Bambiga kodus olema. Viimastel kuudel on Tommy viibinud Saksamaal, Ungaris, Dubais ja Põhja-Makedoonias.

Cardi B ja Offset

Cardi esindaja kinnitas 1. augustil väljaandele Page Six, et ta nõudis Offsetilt hiljuti lahutust, paludes laste Kulture ja Wave'i peamist hooldusõigust. Samal päeval kinnitas Cardi ka, et on kolmanda lapse ootel. Väidetavalt on mees naist korduvalt petnud.

Cardi B ja Offset Las Vegases 2019. aasta Billboardi muusikaauhindade jagamisel. Foto: Shutterstock

Cameron ja Vanessa Mathison

The Great American Media staar ja tema abikaasa teatasid plaanist lahutada 31. juulil.