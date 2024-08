«Anna mulle mu raha!» Sotsiaalmeedias leviv trend võib lõppeda õnnetute pisaratega

«Lihtsalt anna mulle mu raha» on TikTokis läinud levima nagu kulutuli. Selleks, et seda teha, peab olema ühes grupis vähemalt kolm inimest, kus üks neist valitakse ohvriks. Igaüks peab neist naljaka häälega ütlema «Just give me my money», millele järgnevad rõõmuhõisked ja plaksutus. Aga sellel trendil on konks!

Kui muidu järgneb pärast igaühte aplaus, siis vastupidiselt ohvrile ei plaksutata ja ei elata kaasa. Ohver teeb täpselt sama, mis teised eelnevadki, kuid vastupidiselt aplausile vaikitakse. See ajab ta segadusse ja mõistab lõpuks, et on sattunud naerualuseks.

Trendiga on kaasa läinud mitmed tuhanded tiktokkerid, sisuloojad ja isegi avaliku elu tegelased. Kuigi nali võib tunduda olevat kahjutu, võib see mõnele siiski palju haiget teha, kogedes väljajäetuse tunnet, mille tundmist on isegi võrreldud kiusamisega. Videod lähevad veelgi rohkem hinge siis, kui kaasatud on väike laps, kes ühtlasi on valitud ka ohvriks.

Kust see trend on alguse saanud?

Paljud spekuleerivad, et fraas «Lihtsalt anna mulle mu raha» on viide 2002. aasta filmile «Paid in Full», mille stseenis olevad näitlejad viskavad kortsus kotte üle toa asuvasse prügikasti ja seda mitte tabades kõlab mitu korda järjest lause «Anna mulle mu raha!»

Kuidas jõudis trend sotsiaalmeediasse?

Trend sai alguse 2024. aasta 12. jaanuaril Kai Cenati otseülekandest, kus tema ja ta sõbrad laulsid fraasi rappar DreamDollile, andes talle juhiseid, kuidas seda fraasi poseerida ja laulda. On ebaselge, kas Kai Cenat ja tema semud üritasid räppari üle lüüa või mitte, kuigi nende naer ja poosid klipis viitavad sellele.

Kuigi ühiskonnas olevate muutustega tuleb end pidevalt kursis hoida, ei tasu päris kõikide trendide ja muudatustega kaasa minna.