AJATU ARMASTUS 43-aastase vanusevahega paar ei hooli inimeste kriitikast: see on tugevdanud meie sidet!

Hiljuti Pariisis kihlunud paar tunnistab, et nad püüavad sageli pilke, kui nad avalikkuses koos on, kuid selle asemel, et lasta end sellest häirida, ignoreerivad nad seda. «See on tugevdanud meie sidet,» ütles Larry. Ta lisas, et nad ei alanda teineteist kunagi ja on isegi vihastena alati lugupidavad, vahendab Daily Star.

Kuigi nende lähedased algul kahtlesid suhte kestvuses, on paljud neist nüüd teisel arvamusel. «Neid koos nähes mõistan, et vanusevahe ei ole märgatav, sest nende omavaheline suhtlus on nii hea,» ütles nende sõber Carolina.

«Larry on tõesti mu elu muutnud,» kommenteeris Imani. «Ta on teinud minu jaoks nii palju emotsionaalselt, vaimselt kui ka rahaliselt – olen temaga koos olles väga palju kasvanud.»

Paar on teadlik oma vanusevahest ja sellest, kuidas see võib nende tulevikku mõjutada. Imanil, kellel on tuhandeid jälgijaid sotsiaalmeedias, ütles: «On loomulik muretseda kellegi tervise pärast, kui nad vananevad.» Ta lisas: «Kui me peaks kunagi lahku minema, siis kohtaksin edasi naisega – olen biseksuaalne –, kuid mitte keegi ei saaks Larryga võistelda.»

Hetkel teevad nad pulmaplaane ja ootavad Larry pensionile jäämist, et nad saaksid võimalikult palju aega koos veeta ja reisimist jätkata.

Vaata allpool videost, kui väga paar teineteisest hoolib.