PILDID Legendaarse «Rannavalve» 61-aastane staar näeb endiselt imeline välja

Näitlejal oli «Rannavalve» hiilgeaegadel terve armee fänne. Ta mängis 90ndate kultussarjas Stephanie Holdenit. Miljonid vaatasid igal nädalal teleekraani vahendusel, kuidas tema ja tema kaasnäitlejad oma legendaarsetes punastes ujumisriietes rannas möllasid ja elusid päästsid. Nüüdseks 61-aastane naine näitas, et ta on ikka veel sama rabav.

Instagramis avaldatud piltidel on «Rannavalve» staarid uue dokumentaalseriaali «After Baywatch: Moment In The Sun» ilmumise puhul taas kokku tulnud.