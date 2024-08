Selgus kevadel ootamatult lahkunud sotsiaalmeediastaari surma põhjus

Aprillis kirjutasime, et Kyle Marisa Roth'i õde teatas kurvast uudisest sotsiaalmeedias, kuid tema surma põhjust ei avalikustatud. Nüüd on teada, mis kõigest 36-aastase naisega juhtus.

Toksikoloogia aruandes seisab, et naine polnud alkoholi tarbinud. Küll aga leiti tema kehast tuntud allergiarohu kasutamise märke, kirjutab TMZ.

«Ma tean, et ta puudutas oma huumori, intelligentsuse, ilu ja sportlikkusega väga paljusid inimesi – tal oli väga palju andeid! Mul on väga kahju kõigist, kes sellest kaotusest praegu siit teada saavad. Kõik palved on teretulnud.»