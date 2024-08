SKANDAAL Populaarne ZARA kauplustekett müüs lastele sobimatu sõnumiga T-särke

Valgel T-särgil on kirjas The Perfect Snack (täiuslik suupiste – toim). Särgi tagumisel küljel on kaks poolikut maasikat ning kirjas «take a bite» (võta ampsu – toim).

Oxfordi sõnastiku järgi on «snack» mitteametlikult kasutatav termin, millega kirjeldatakse seksuaalselt atraktiivset inimest.

Ühismeedia mõjuisik Laura Wilson sattus laupäeval, 10. augustil Kenti Bluewateri kaubanduskeskuse Zara kaupluses kõnealuse T-särgi peale.

«Ma ei ole rõivaste suhtes ülemäära tundlik ja see oli tüdrukute osakonnas. Oodake vaid, kuni näete, mis on selja peal kirjas. Kui te olete selle oma lapsele ostnud, peaksite endale korraks otsa vaatama.»

«Ma olen nii šokeeritud. Kas ma olen ainus? Või see polegi okei? Ma ei paneks oma tüdrukutele kunagi sellist T-särki selga,» põrutas naine TikTokki postitatud videos.

Ta jätkas selgitusega, miks ta arvab, et see rõivas on lastele sobimatu.

«See on väga sugestiivne. See T-särk oli mõeldud kuue-seitsmeaastastele ja ma ei arva, et see on okei,» ütles ta Daily Maili andmetel.

«Jah, on inimesi, kes ütlevad, et need on lihtsalt maasikad ja jutt käib lihtsalt maasikatest, kuid see keelekasutus — ma ei laseks kunagi oma tütrel niimoodi ringi käia, et tema T-särgi seljal on kirjas «võta ampsu».»

Enamik naise jälgijatest oli täiesti nõus, et see T-särk on väga sugestiivne ning laste jaoks sobimatu. Teised olid aga postitusest segaduses. «Ma ei saa aru, mis on valesti?» küsiti kommentaariumis. «See on sõna otseses mõttes lihtsalt maasikas,» lisas omalt poolt veel teinegi.

«Ei olnud mingit kavatsust, et sõna «snack» kasutamine sellel T-särgil viitaks millelegi muule kui sõna traditsioonilisele tähendusele, nagu näitab ka maasika kujutis rõivaesemel,» ütles Zara pressiesindaja.

«Nüüd saame aga aru, et mõned inimesed on tõlgendanud seda mõistet teisiti. Seetõttu oleme selle T-särgi kauplustest ja oma veebilehelt eemaldanud ning palume vabandust igasuguse arusaamatuse või solvangu eest.»