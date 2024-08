50 aastat tagasi kadunud ema ja tütre juhtum leidis lõpuks lahenduse

See kurb kadumisjuhtum ei leidnud pool sajandit lahendust, ema ja tütar kuulutati ametlikult teadmata kadunuteks, kuid polnud ühtegi niidiotsa ja kõik senised otsingud ning uurimine viisid tühja. 2023. aasta juunis leidis see tragöödia lõpuks vastused.

Pärast kuid kestnud otsinguid avastas tuukrite meeskond 10. augustil 2023 kanalist vee all oleva sõiduki, mis meenutas Doris Wursti 1961. aasta Chevrolet Impala roostetanud jäänuseid. Auto oli kolme meetri sügavusel vee all ja aknad olid suletud. Kohtuekspertiisi tuukrid leidsid autost inimjäänuseid, mänguasju ja lasteriideid. Hapra vraki pinnale toomiseks kulus mitu tundi.

Kuigi säilmeid ei ole veel DNA-testi ja hambakaardi abil tuvastatud, arvab politsei, et need kuuluvad Dorisele ja Carenile. Auto leidmise koht on vaid mõne kilomeetri kaugusel kohast, kus ema ja tütart viimati nähti.