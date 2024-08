ÕUDUS KUUBIS 11 naist jagavad oma kõige õõvastavamaid seksikogemusi

Hiljuti palus @naniiamaria viraalseks saanud Xi teemas inimestelt, et nad jagaksid oma kõige piinlikumaid seksuaalseid kogemusi. Teema kogus üle 22 miljoni vaatamise ja sajad naised jagasid oma lugusid, pannes meid kõiki end veidi vähem häbistatult tundma.

Gaasi väljutamine

Gaasi laskmist on raske kontrollida ja paljud naised jagasid oma kogemusi, mis hõlmasid natuke kõhutuult. Näiteks jagas Fafa (@honeybunch224): «Ta tegi mulle suuseksi ja ma lasin kõhugaasi. Ta küsis, kas ma lasin kõhugaasi, ja ma ütlesin, et see oli tupetuul.»

Rene (@notfwyouhoes) koges sarnast: «Olin tagurpidi ratsutaja asendis ja lasin kogemata pidevalt kõhugaasi. See lõhnas kohutavalt.»

Kuigi see on piinlik, on seksi ajal gaasi laskmine tavaline. Seda võib põhjustada surve kõhule või sulgurlihastele, eriti orgasmi ajal, kui lihased lõõgastuvad.

Juhuslikult urineerimine

Kasutaja @miranevercared jagas: «Ma urineerisin kogemata tema peale ja ta arvas, et see oli orgasmist pritsimine… ta arvab seda siiani, nii et ma sain endale teisejärgulise piinlikkuse.»

Pritsimist aetakse sageli urineerimisega segamini, kuna penetratiivne seks avaldab põiele survet, mis omakorda tekitab tungi urineerida.

Rinnapiima äpardus

Kasutaja @ari38672666 jaoks muutus sünnitusjärgne seks veidi imelikuks, kui tal hakkas seksi ajal rinnapiima lekkima. Hoolimata sellest sai tema partner korraks olukorra üle naerda, enne kui nad otsustasid jätkata.

Okserefleks