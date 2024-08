NUNNU KLÕPS Rannavalvurist beebipatrulliks! David Hasselhoffist sai vanaisa

Sarja «Rannavalve» staar David Hasselhoff teatas möödunud nädalal ühismeedias, et temast on saanud vanaisa. Tema tütar Taylor sünnitas pisikese tüdrukutirtsu. Lisaks Taylorile on Hasselhoffil oma ekskaasa Pamela Bachiga veel üks tütar — Hayley Hasselhoff (31).

«Nuttev vanaisa. Ta on täiuslik. See on tõeline õnnistus,» kirjutas näitlejast mees Instagrami tehtud postituses, mida ehtis imearmas pilt temast ja vastsündinud lapselapsest.

Davidi abikaasa Hayley Roberts kommenteeris postitust, kirjutades: «Ta on väike iludus.»

Värske ema Taylor jagas oma Instagrami postituses rohkem üksikasju oma väikese tüdruku kohta, teatades, et tema nimi on London Hasselhoff Fiore.

«Meie ingellik tütarlaps sündis õnnelikult ja tervena 11. augustil kell 15.16,» kirjutas Taylor Instagrami postituses. «Tõesti meie elu parim päev. Beebi London, emme ja issi on nii põnevil selle ühise teekonna pärast ja me ei jõua ära oodata, et sulle maailma näidata.»