Vanemas eas võib nii palju kohvi kahjustada tervist ja elukvaliteeti

Kohv on miljonite lemmikjook, milleta ei kujutata hommikuid ettegi. Samuti on täielik nauding võtta tassike kanget kohvi õhtusöögi lõpetuseks. Hiljutisest uuringust selgub aga, et vanemas eas kohviga liialdamine võib kaasa tuua tõsiseid ja pöördumatuid kahjusid.