Pulmaplaneerija tunnistab: selle populaarse trendiga ei läheks ma iial kaasa

Pruutidel ja peigmeestel on ilmatuma palju erinevaid võimalusi, et nende tähtis päev tõeliselt eriliseks muuta.

Kuid kui soovite, et teie pulmapäev jääks meelde kõikidel õigetel põhjustel, siis on üks trend, mida tuleks vältida.

Pulmakorraldaja Georgie Davise sõnul on aeg loobuda kätlemisest. Neile, kes ei ole asjaga kursis: kätlemine on see, kui pulma võõrustajad ehk pruutpaar ja nende vanemad, seisavad reas ja külalised rivistuvad neid ükshaaval tervitama.

See on iga külalise jaoks võimalus saada pruutpaariga veidi aega üks-ühele ning noorpaaril on võimalus iga külalist isiklikult tänada, et viimane nendega tähtsal päeval liitus.

Varem oli see üsna tavaline, kuigi kätlemise formaalsuse tõttu on selle populaarsus langenud. Mis on hea uudis Georgie jaoks, kes ütleb, et selline asi tuleks pulmast üldse välja jätta. Miks? Sest see on igav!

«Kätlemine kestab vähemalt pool tundi ja vestlus on kogu aeg ühesugune,» ütleb ta Metro.co.uk-le.

Sa näed kena välja – Aitäh – Sa oled ilus pruut – Aitäh – Aitäh, et sa tulid – Pole probleemi – Mulle meeldib sinu kleit – Sellest on nii kaua aega möödas, kui me viimati teineteist nägime.

«See on igav. See ei meeldi kellelegi — ka neile, kes seda teevad. Pulmas on miljon teistsugust viisi, kuidas kõigile tere öelda,» kinnitab pulmakorraldaja.