OHTLIK MÕJU TikToki lühivideod võivad noorte naiste seas soodustada anoreksiat

Austraalia Charles Sturti ülikooli uuringu kohaselt võib TikTokis ajaviitmine – eriti anoreksiat toetava sisu vaatamine – kahjustada noore naise enesehinnangut ja suurendada tema söömishäirete riski. «Uuring näitas, et vähem kui 10-minutiline kokkupuude kaudse ja otsese anoreksiat soodustava TikToki sisuga avaldas otsest negatiivset mõju kehapildile ja välimuse ideaalide tajumisele,» avaldati ajakirjas PLOS ONE hiljutise uuringu tulemuste põhjal.

2021. aasta enim allalaaditud sotsiaalmeediarakendus (äpp) TikTok on sotsiaalmeediaplatvorm, mis võimaldab lühivormis videote loomist ja jagamist sotsiaalmeedia kontekstis. Alates selle käivitamisest 2017. aastal on TikTokil olnud üle kahe miljardi allalaadimise ja sellel on hinnanguliselt miljard kasutajat, kellest valdav enamus on lapsed ja teismelised.