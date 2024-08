AIDAA, POPIPÄEVAD! Liikumisõpetaja räägib, mis mõjutab tegelikult lapse õppeedukust

Tõnisson toob välja, et spordijalanõud võiksid õuetundide jaoks kindlasti olla veekindlad. «Küll aga on veekindlaid spordijalanõusid võimalik osta alles alates suurusest 36 ehk siinkohal märgib ka kooliaste rolli,» lausub ta.

Sisetundide jaoks soovitab ta hüppeliigest toetavaid ja jalga stabiilsena hoidvaid jalatseid. «Eelistada võiks spordijalanõusid, mis on mõeldud sisetingimustes liikumiseks – näiteks korvpalli või jalgpalli mängimiseks mõeldud sisejalanõud.» Jalanõude puhul rõhutab Tõnisson, et 1. klassis pole kindlasti vaja osta lapsele paeltega tosse – krõpsuga jalats on kõige mugavam ja selle saab kiiresti jalga.

Lastele ei pea tingimata kallite brändide tooteid valima, sest nende jalg kasvab kiiresti. Näiteks on Prismas lai valik omabrändi rõivaid ja jalanõusid, mis on hea hinna-kvaliteedi suhtega.

Suurim kitsaskoht kooliriiete puhul on Tõnissoni hinnangul puuvillaste riiete kasutamine liikumisõpetuse ajal, mille järel jäetakse riided koolikappi vedelema ja järgmist tundi ootama. «Hügieeni silmas pidades ei ole tegu väga hea variandiga,» nendib ta.

Tervis ja mugavus ennekõike

Tõnissoni hinnangul on oluline, et lapsevanemad pööraksid tähelepanu ka talvisele riietusele, tagades, et lapsel oleksid soojad kindad ja piisavalt kõrged sokid. «Külmad käed ja jalad võivad takistada lapse aktiivsust liikumistunnis,» hoiatab ta.

Kallid lapsevanemad, kool koputab kohe-kohe uksele, mis tähendab, et ees on ootamas järjekordselt see stressirohke kooliasjade ostmise aeg. See, et ostlemine enda ja koolijütsi jaoks vähem stressi tekitaks, tuleb paika panna kindlad kriteeriumid.

Pidades silmas ergonoomilisust, kvaliteeti ja lapse enda eelistusi, saab lapsevanem luua tingimused, kus laps tunneb end koolis mugavalt ja motiveeritult.