Alatu põhjus, miks mees oma pruudile tädi matustel abieluettepaneku tegi

26-aastane naine oli oma 30-aastase meessõbraga juba kolm aastat suhtes olnud, kuid koos nad ei elanud. Kuigi nad olid omavahel ühisest tulevikust ja abiellumisest rääkinud, ei uskunud naine iial, et see ettepanek nii ootamatul ja kohatul hetkel tehakse.

Ta rääkis Redditis: «Eelmisel nädalal käisime mu vanatädi matustel. Kuigi ta ei olnud mulle kuigi lähedane, olin siiski kurb ja minu emale tegi see haiget. Pärast tädi mulda sängitamist läksime teiste leinajatega tädi mälestuseks peiesid pidama.»

Ja siis juhtus midagi ootamatut ja kohatut: noore naise elukaaslane langes ühele põlvele ja palus oma südamedaami kätt. «Miks ta sellisel kurval ja isiklikul hetkel selle ettepaneku pidi tegema? Mis jama jutt see on, et tahtis külaliste ja minu tuju tõsta?»