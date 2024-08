GALERII Tänavuse Disainiöö erikülaliseks on hinnatud aksessuaaridisainer New Yorgist

Anthony Luciano erilise formaadiga töötoad naudivad kasvavat populaarsust ka New Yorgis, kus tema tegemisi on kajastanud teiste seas TimeOut NY ja FOX 5’s Good Day NY. Erilise käekirjaga Itaalia-Ameerika päritolu aksessuaaridisainer leiab, et ka tänapäeval on oluline pidada au sees traditsioonilisi käsitööoskusi.

Tema enda looming on inspireeritud legendaarsest NYC Garment Districtist ja vintaažmoest, sulandades meisterlikult retrostiili ja modernsuse. Ja kuigi Anthony kollektsioone on müünud sellised nimekad kaubamajad nagu Bergdorf Goodman, Neiman Marcus ja Stanley Korshak, eelistab ta ise eelkõige otsesuhtlust klientidega. Anthony on ka Eesti värske e-resident ning tema töötuba oli osaks «Upmade in EE» Eesti disaini väljapanekust New Yorgis selle aasta mais.