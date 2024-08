FOTOD Kahe lapse ema kulutas sünnituseelse keha taastamiseks ulmelise summa

34-aastane Texasest pärit naine rääkis hiljuti Newsweekile, et ta kulutas sünnituseelse keha tagasi saamiseks 25 000 dollarit. See hõlmas endas erinevate operatsioonide kombinatsiooni.

«Olin enne oma kahe lapse sündi väga aktiivne, fitness on alati olnud minu teema. Emaks saades võeti see minult justkui ära, ma tundsin, et olen ennast kaotanud,» ütles ta Newsweekile.