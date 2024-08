KASUTAS VÕI EI? Christina Aguilera kommenteeris Ozempicut puudutavaid kuulujutte

Aguilera jagas, et ta on jõudnud punkti, kus teiste arvamused teda ei huvita.

«Ma olen saanud piisavalt küpseks, et ma lihtsalt ei hooli sinu arvamusest,» sõnas Aguilera. «See on sinu enda kohustus oma ruumi täita. Teiste arvamused minust ei ole minu asi.»

Kuulujutud Aguilera kaalukaotusest said hoogu mai alguses, kui ühes viraalses TikToki videos mõned spekuleerisid, et ta võib Ozempicut kasutada. Ozempic on diabeedi ravim, mida sageli kasutatakse kaalu langetamiseks. Aguilera on aga otsustanud sellistele kuulujuttudele mitte reageerida, vahendab Huffpost.