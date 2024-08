Punase vestiga vabatahtlik päästis enesetapust 469 inimest

56-aastane vabatahtlik Chen Shi on saanud hüüdnime Nanjingi ingel, kuna ta on Nanjingis Jangtse jõe sillal patrullinud 21 aastat. Ta kõnnib iga päev vähemalt kümme korda üle silla, kandes punast vesti, millel on kiri «Hinda elu iga päev». Kogu selle aja jooksul on ta suutnud päästa 469 inimest.

Kõik sai alguse aastal 2000, kui Shi märkas sillal kurba naist. Ta vestles temaga, ostis talle süüa ja pileti koju, mille jaoks naisel raha polnud. Just siis mõistis ta, et inimesi, kes on valmis meeleheitlikku sammu astuma, on võimalik veel päästa. Alates 2003. aastast hakkas ta regulaarselt sillal patrullima ja õppis kaugelt märkama neid, kes mõtlevad enesetapu peale. Shi sõnul on seda näha kehakeeles, inimeste liigutused muutuvad raskeks ja masinlikeks.