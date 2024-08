Pisikesed ootamatud muudatused, mis aitavad kehakaalu vähendada

Väikesed muudatused igapäevaelus võivad aidata aeglaselt, kuid kindlalt kaalu langetada, usuvad fitnessitreenerid Jose Guevara ja Carl Smith. Nad nimetasid The Sunis mitmeid ootamatuid viise ülekaalu vastu võitlemiseks.

Guevara on kindel, et kaalu langetamiseks tuleb õhtuti varakule ehk kella 19.00 või 20.00 paiku hambad ära pesta ja suuveega loputada, sest see aitab magusaisu vähendada. «Selles värskendavas piparmündimaitses on midagi, mi peatab soovi maiustada,» märkis ta. Samuti soovitas treener duši all käies keerata soe vesi 30-60 sekundiks külmaks ja siis jälle tagasi: külm aktiveerib rasvarakud, mis põletavad kaloreid.

Lisaks soovitavad nad kuuma suve kaalu langetamiseks maksimaalselt ära kasutada. Uuringud on leidnud, et kuum temperatuur vähendab näljahormooni greliini tootmist. Ajakirjas British Journal of Nutrition avaldatud uuringus leiti, et osalejad tarbisid pärast kaks tundi 30 kraadises kuumuses veetmist umbes 300 kalorit vähem. Seega on mõistetav, miks palavaga isu väheneb ning miks mitte seda ära kasutades ennast sooja päikese kätte sättida.

Carl Smith tegi omakorda ettepaneku lisada fitnessi mänguelement. «Stanfordi ülikooli teadlased uurisid interaktiivsete orienteerumismängude mõju kehalisele aktiivsusele ja leidsid, et osalejad suurendasid oma sammude arvu 30-päevase perioodi jooksul keskmiselt 1473 sammu võrra päevas,» ütles ta.

Aga kas tõeliselt lihtsat viisi, kuidas rohkem kaloreid põletada? Seismine võib olla üheks edu võtmeks. Kui töötad kontoris ja veedad muidu suure osa päevast istudes, mine üle seisulaua taga töötamisele - see aitab kaloreid põletada. «Uuringud on näidanud, et seismine võib põletada 70–95 kalorit tunnis, olenevalt teie vanusest, pikkusest, kaalust ja soost,» ütles Smith.