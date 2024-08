KARM VÄRK Halle Berry ja Mark Wahlberg võrdlesid tööpostil saadud jõhkraid vigastusi

«Olen murdnud oma käe, roided kahel korral – kaks roiet korraga ja kolm teisel korral – sabaluu, kaks varvast ja keskmise sõrme,» jagas Berry, kui ta koos Wahlbergiga oma filmi «The Union» reklaamis. Näitlejanna avaldas ka seda, et ta on oma pika Hollywoodi karjääri jooksul kolm korda löökide tõttu teadvuse kaotanud.

Wahlberg rääkis oma vigastustest, kuigi need tundusid vähem tõsised. «Olen meniski rebestanud, õla nihestanud ja päris mitmeid kordi ego pihta saanud,» naljatles Bostonist pärit näitleja.

Kahjuks näitlejad ei täpsustanud, milliste filmide võtetel õnnetused juhtusid, aga selle eest rääkisid nad aastate jooksul õpitud praktilistest oskustest, vahendab Huffpost.

Berry mainis, et ta on oma rollide jaoks õppinud jiu-jitsut, muay thai'd, kickpoksi, taekwondot, laskmist capoeirat. Wahlberg paljastas, et õppis oma 2010. aasta märulikomöödia «The Other Guys» jaoks heegeldamist ning balleti ja tangot.

Näitlejad tunnistasid, et neil on mõlemal veealuse filmimisega raskusi olnud. Berry meenutas, et veetis järjest peaaegu kaks ja pool minutit vee all, kui filmis 2012. aasta filmi «Dark Tide». Wahlberg lisas, et ta oli vee all lausa 10 minutit, kui 2000. aasta «The Perfect Stormi» filmiti.

Kirjeldades keerulist kogemust veealusel filmimisel, ütles Wahlberg: «Minu all olid mehed, kes hoidsid mu jalgu, et ma püsiks õiges asendis. Paraku polnud neil aimugi, kus ma lainete suhtes parajasti asusin. Päris palju vett sai neelatud, kuna ma olin liiga madalal. Ma lihtsalt püüdsin paigal püsida, oma repliike öelda ja hoolitseda selle eest, et mul oleks õige ilme. See ei olnud lõbus.»