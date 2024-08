Madis Veskimägi jagab enda Facebooki postitses, et kõik sai alguse sellest, kui kõrgelt hinnatud perearst Madis Veskimägi sai telefonikõne Riida talu perenaiselt Ülle Tammelt , et tulla appi keskealisele inimesele, kes sai äsja hiidherilaselt nõelata. Esmalt prooviti ära hoida hulleim allergiaravimi Zyrteciga, kuid siiski tekkis kõigest mõne minutiga naisel nõrkus, nägemishäire, kulbaline lööve ja sügelus üle keha – kõik märgid viitasid anafülaktilisele ehk elu ohustavale allergilisele reaktsioonile. Sellises olukorras, kus pealtnäha süütu tegur (olgu selleks mesilase mürk või toitaine) põhjustab inimeses ülemäärase reaktsiooni ja aega võib olla ainult mõni minut, et päästa patsiendi elu. See ei ole võrreldav tavalise allergiaga.