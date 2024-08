Astronaudid Sunita Williams ja Barry Wilmore pidid algselt viibima Rahvusvahelises Kosmosejaamas vaid kümme päeva, kuid ettenägematute kosmoseaparaadi tõrgete tõttu võivad nad sinna jääda kuni 2025. aasta veebruarini. Kuna seks on inimese üks füsioloogilis vajadusi, on viinud ootamatu pööre tõsiste spekulatsioonideni, kas teaduslikul tasandil on üldse võimalik kosmoses seksida?