TÕELINE LÄBIMURRE Victoria Beckhami 13-aastasest tütrest on saanud moemaailma staar

Nädalavahetusel tutvustas Victoria oma uusimat «Posh Palm»-i ilutoodet. See huulepalsam, mida Victoria kirjeldab kui parimat, mida ta kunagi kasutanud on, pakub kuni 24-tunnist niisutust ja kerget värvitooni. Victoria sõnul peaks see toode olema iga naise käekotis, sest see lisab värskust ja viimistletud välimust kaks ühes.

Victoria äri toetab tema tütar Harper, kes näitab oma TikTokis, kuidas palsamit kõige paremini kasutada, kuid tähelepanu ei pälvi mitte ainult ilutooted, vaid ka Harperi stiilne riietus. Harper kannab videos valgeid linaseid pükse ja musta bandeau-stiilis toppi, mis sobivad omavahel suurepäraselt kokku. Välimusele annavad efekti tema pikad ja sirged blondid juuksed ja kaelas oleva kuldne kaelakee. Selge on see, et moetunnetuse on Harper pärinud oma emalt!

See pole aga esimene kord, kui Harper on oma moega silma jäänud. Eelmisel nädalal oli teda näha ka oma venna Romeo Instagrami videos, kus ta kandis tavalist musta croptop'i ja retuuse ning sellele lisaks Crocse ja sokke – kõlab mitte midagi ütlevalt, kuid see kombinatsioon nägi Harperi seljas lausa šikk välja!

Vaid 12-aastasest saadik on Harper Beckham tõusnud moemaailmas ja ilutööstuses oma ema jälgedes täielikuks staariks, näidates oma stiilitunnetust ja paistes silma nii noores eas enesekindlusega. Temalt on, mida õppida!