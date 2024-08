HÄMMASTAV Avastati kaks uut dementsuse riskifaktorit

Võrreldes mõne aasta taguse ajaga on dementsuse uurimisel tehtud edusamme. Nüüdseks on olemas vereanalüüs, millega saab Alzheimeri tõbe 90 protsendi ulatuses täpselt diagnoosida, ning on teada rohkem tegureid (millest paljud on elustiili harjumused), mis võivad põhjustada suuremat riski haiguse tekkeks.