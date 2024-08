Nalja pärast tehtud DNA-test paljastas vanaema ulaka saladuse

Selgus, et naise õde, kes DNA-testi tegi, on 25 protsenti prantsuse päritolu – see tähendab, et nende isa peab olema 50 protsenti prantslane. «Minu isa ei saanudki kunagi teada, kes on tema tegelik bioloogiline isa. Mees, kes teda ja meid üles kasvatas, ei olnud tehniliselt minu päris vanaisa.» Naine kinnitab samas, et hoolimata bioloogilisest põlvnemisest armastas ta vanaisa südamest kogu tema elu jooksul ja see ei muutu kunagi.