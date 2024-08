Just see pani põntsu prints Harry ja Kate Middletoni lähedasele suhtele

Kui Kate ja William kohtusid 2001. aastal St Andrewsi ülikoolis Šotimaal, tutvustas Walesi prints oma uut tüdruksõpra peagi ka oma nooremale vennale. Nad said kohe algusest peale omavahel hästi läbi ning pärast Kate'i ja Williami pulmi sai neist omamoodi kolmik, kes võtsid sageli osa ühistest üritustest ja heategevuslikest algatustest. Kuid üks kuninglik ekspert väidab, et Harry ja Kate'i tugev side hakkas kiiresti lagunema pärast üht suurt muutust Sussexi hertsogi elus.

Samuti väidab Harry oma memuaarides, et pärast seda, kui mõlemad paarid olid esimest korda koos avalikkuse ees olnud, olevat ajakirjandus tekitanud Kate'is pingeid. «Päevi hiljem tekkis skandaal. Midagi seoses sellega, kuidas Meg toetas #metoo liikumist ja Kate mitte – kuidagi nende riietuse kaudu? See oli vist selle sisu, kuigi kes teab? See polnud päris,» kirjutas Harry. «Aga ma arvan, et see pani Kate'i end ebamugavalt tundma ja tegi kõigile selgeks, et teda hakatakse nüüd Megiga võrdlema ja sunnitakse temaga konkureerima.»