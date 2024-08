Oksendav armuke vannitoas: naine avab suu mehe lõputute afääride kohta

Riina (nimi muudetud), olles teadlik oma mehe truudusetusest – teades veel vähemalt mehe kuut afääri – otsustas hoolimata sellest abielu jätkata. «Olen kindel, et enamik naisi oleks mehe juba ammu pikalt saatnud,» kommenteerib naine ja lisab: «Kuid kindlasti ei ole see armuke mu mehe ei esimene ega kindlasti ka viimane naine, kellega mu mehel suhe on olnud.»

Ingliskeelne sõna tolyamory, mida ei ole eestikeelse tõlkena välja tulnud, on kujunenud trendikaks viisiks, kuidas kirjeldada partneri petmise ees silma kinni pigistamist, kuid Riina võtab seda kui lihtsalt terminit reetmise kohta. «Hoian oma ilusat abikaasat, sest ta on mind nii palju toetanud, andes mulle staatuse ja kauni kodu,» selgitab ta. Ta tunnistab, et see mõtteviis on tõsiselt mõjutanud tema eneseväärikust, pannes teda tundma, et ta ei suuda uuesti alustada.

Probleemid said alguse siis, kui Riina ja tema mehe seksuaalelu hakkas halvenema, seda Riina terviseprobleemide tõttu. Riinal on endometrioos ja perimenopaus. «Selle asemel, et olla mõistev, hakkas ta mind hoopis kritiseerima,» paljastab Riina ja märgib, et abikaasa hakkas varjamata otsima intiimsust kusagilt mujalt.

Mehe esimene afäär sai alguse vahetult pärast nende tõsist vestlust, kuid hilja koju jõudmise vabanduseks kasutas ta alati lähedalasuva kinnistu renoveerimistöid.

Riina täiskasvanud tütar tabas mehe isegi koos teise naisega tema loomaarstipraksises, kuid sellest emale rääkides ütles Riina, et ta seda ei usu ja et raudselt tegelikult ei juhtunud midagi.



Loomulikult järgnes ka sellele veel järgmevaid petmisi, kuid Riina ei suutnud suhet lõpetada. Tal oli vaja taluda mehe petmisi nii kaua, kuniks ta enam ei suutnud - magamata ööd ja pidevad nutmised, vaimne tervis ei pidanud enam vastu.

See lugu on õpetuseks kõikidele naistele, kes on nõus maksma oma vaimse tervisega selle eest, et taluda truudusetut abielu. Nii võib elu lõpuni jääda võitlema eneseväärikuse probleemidega ja õnnetu olemisega.