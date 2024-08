Paljad tagumikud ja ebaviisakad peakatted – noorte mood võtab aina veidramaid pöördeid

Segadust tekitavate stiilide hulgas on üha tavalisem nägemus noormeestest, kes kannavad siseruumides nokamütse. Tänapäeval kantakse neid isegi uhketes restoranides. Tekib küsimus, miks peaks keegi mõnusalt soojas keskkonnas tundma vajadust oma pead katta? Nokamüts on traditsiooniliselt jaheda või vastupidiselt päikest lõõskava ilmaga kasutatav aksessuaar, mis ei ole aga restoranile kohane.

Kuigi selle trendi taga võivad olla mitmed põhjused – häbelikkus, ebakindlus või lihtsalt soov lahe välja näha –, ei pea seda siiski väga paljud stiilseks. Siseruumis kantav nokamüts võrdub siseruumides kasutatavate päikeseprillidega.

See pole ainuke hämmingut tekitav trend tänapäevases meestemoes. Hämmastav on ka vaatepilt, kuidas püksid istuvad nii madalal puusadel, et paljastavad suure osa aluspesust. Kas noormehed peavad seda tõepoolest stiilseks või on eesmärk näidata kallist firmapesu, nagu Calvin Klein, Hugo Boss jne?

Moeveidrus, mis on nüüd juba vaikselt tuure maha võtnud, kuid on endiselt tänavapildis nähtav, on liiga lühikesed püksid, mis paljastavad pahkluusid. «Selline välimus jätab mulje, et püksid on pesus kokku tõmbunud või õmblejal sai lihtsalt kangas otsa,» kommenteerib vanem generatsioon.

Kokkuvõttes võib öelda, et mood erineb generatsioonide vahel suuresti, mis tähendab, et see, mida üks peab stiilseks, peab teine moeröögatuseks. Peaasi on see, et ennast ise oma riietuses mugavalt tunneksid.