Juba kuu aega kaine olemist teeb tervisele märkimisväärset kasu

Aastaid on käinud kampaania «Septembris ei joo», mis ühendab paljusid neid inimesi, kes muul ajal alkoholile «ei» ei ütle, kuid suve lõpu ja sügise alguse teadlikult kangemat kraami väldivad. Selgub, et see on reaalselt kasulik, kuigi napsitamisega vahetpidamiseks ei pea ootama ei septembrit ega isegi mitte homset päeva.

Arstidel on rõõmustav uudis, et kui vähemalt kuu aega ennast märjukesest eemal hoida, on viis tuntavat tervisekasu juba märgata. Loomulikult tasub alkoholiga mõõdukust ja piiri hoida aasta läbi, kuid algus seegi.

Paranenud maksafunktsioon

Maks töötleb alkoholi ja sage joomine võib seda organit koormata. Pärast kuu aega kainust võib märgata maksaensüümide taseme paranemist ja maksahaiguste riski vähenemist.

Isegi lühikest aega alkoholist hoidumine võib oluliselt vähendada maksa rasvumist.

Parem uni

Alkohol võib häirida unemustreid ja põhjustada uimasust, kuna uni on halva kvaliteediga.

Alkoholist hoidumine võib kaasa tuua parema unekvaliteedi ja sügavama une ning puhkad üldiselt paremini välja. Uni muutub juba mõne päeva pärast paremaks ja kosutavamaks.

Selgem ajutöö

Alkohol mõjutab ajufunktsiooni, sealhulgas mälu ja kognitiivseid võimeid. Kuu aega märjukest pausi pidamist parandab kognitiivseid funktsioone, näiteks mälu, tähelepanu ja probleemide lahendamise oskused. Kainuse perioodi pikenedes võib märgata, et mõtted on selgemad ja keskendumisvõime paraneb.

Võimalik kaalulangus

Alkohol on kõrge kalorsusega ja võib põhjustada kehakaalu tõusu. Alkoholist hoidumine võib samas hõlpsasti kaasa tuua kehakaalu languse ja metaboolse tervise paranemise. Juba kuu aja pärast võid tunda ennast energilisemana ja mõõdulint kinnitab, et mõned liigsed sentimeetrid on keha ümbermõõtudelt kadunud.

Stabiilne meeleolu

Alkoholi tarbimine on seotud meeleolu kõikumisega ja võib süvendada ärevuse ja depressiooni sümptomeid. Näppe ja huuli napsiklaasist eemal hoides võib ärevus kahaneda, tuju paremaks muutuda ja eriti meeldiv on see, et mida kauem kaine olla, seda paremaks meeleolu muutub.