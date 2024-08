Kuningas Charlesi tervis valmistab lähedastele muret: jäetakse mulje, et kõik on hästi, kuid...

«Charles teeb vähiga võitlemisel suurepärast tööd, kuid ta on ikka veel haige,» ütles allikas. «Seda hallatakse fantastiliselt hästi, et jätta mulje, et kõik on hästi, kuid meile, kes me sellistest asjadest teadlikud oleme, on näha, et tema ülesastumised on lühemad ja hoolikalt planeeritud: näiteks saabub ta mõnikord viimasel minutil helikopteriga, enne kui ta kopteriga taas ära viiakse ja ta tõenäoliselt kodus tugitoolis kokku kukub.»

Buckinghami palee siseringi liige lisas ka, et Charlesi tervislik olukord on kaasa aidanud tema minia Kate Middletoni meelestatusele, kirjutab InStyle. Vahepeal on printsess otsustanud prioriteediks seada perega aja veetmise.

«Ma arvan, et Kate on aru saanud, et vabadust võib olla jäänud vaid mõned aastad,» lisas allikas, vihjates, et kuningas ei ela ilmselt sama vanaks kui tema vanemad. «Mida ta vabadusega teha tahab? Kasvatada oma lapsi ja anda endast parim, et neid tulevase elu jaoks ette valmistada.»

Üks Kate'i sõpradest rääkis väljaandele, et kuigi Walesi printsess saab endiselt keemiaravi, näib tema ravi hästi kulgevat. «See on ilmselgelt endiselt uskumatult murettekitav aeg, kuid kõik märgid näitavad, et tema jätkuv vähiravi edeneb hästi,» ütles ta.