PEA PIIRI! Ohtlik, ent kasulik pähkel, mida tohib süüa vaid ühe päevas

On teada, et inimesed söövad keskmiselt palju vähem pähkelid päevas, kui võiks. Ometi on pähklid hea valguallikas, sisaldavad erinevaid mineraale, kasulikke rasvasid, kiudaineid ja vitamiine. Seda võlupähklit tuleb aga päevas vaid ühe korra süüa ja kasutegurid on märkimisväärsed.