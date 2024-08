Ära lase end manipuleerida! Just nii kaitsed end nartsissisti eest kõige kavalamalt

Kui tunned suhetes tihti sellepärast nördimust, et oled see, kes peab sageli rohkem aega, energiat või raha panustama, või kui tunned end mittekuulatuna, siis võib sinu partner olla manipulatiivne ja toksiline inimene.

Siin on pahatahtlike inimeste tavapärased käitumismustrid ja näpunäited, kuidas manipulatsioonile reageerida.

1. Ohvri mängimine

Ohvri mängimine on viis, kuidas süü teiste kaela veeretada. Esitades end süütu ja abituna, suudavad toksilised inimesed, nartsissistid ja manipuleerijad koguda teistelt kaastunnet ja toetust, tõrjudes samal ajal vastutust oma tegude eest.

Ohvri mängimine näeb välja nii:

Nende elus on alati midagi valesti. Kui te tõstatate mõne enda probleemi, otsides toetust, vihjavad nad aga alati omaenda probleemidele, valule või dilemmadele.

Nad kurdavad alati oma olukorra ja ebaõnne üle.

Nad võivad väita, et nende kannatused annavad neile õiguse käituda viisil, mis on teistele vastuvõetamatu, või et neid tuleks nende väidetava ohvriks olemise tõttu eeliskohtlemisega kohelda.

Tervislik vastus:

«Meie suhe on mulle oluline, kuid pidev enesehaletsus ei aita. Ma suudan kuulata vaid mõned minutid, kui sa ei ole valmis lahendusi vastu võtma.»

«Kõigis olukordades, millest sa mulle oled rääkinud, on ühine nimetaja «sina». Mulle isiklikult meeldib näha, milline on minu roll selles olukorras, et saaksin teha positiivseid muutusi. Võib-olla tahad sa seda proovida.»

2. Krokodillipisarad