ADVOKAAT TEAB Just nii vaidlevad tõelised tšempionid!

«Enamik vaidlusi on tänapäeval ebaproduktiivsed, sest inimesed keskenduvad liiga palju sellele, et püüda «võita» vaidlus, selle asemel et vaadata suuremat pilti,» ütles äriõiguse advokaat Ugo Lord. «Asjatu vaidlus võib lühiajalise võidu nimel murda pikaajalised suhted.» Ta sõnas, et kui me mõtestame ümber selle, kuidas me argumentidele läheneme, võib see mitte ainult meie suhteid, vaid ka töö- ja isiklikku elu parandada.

«Vaidlemist võetakse tihtipeale kui midagi negatiivset, kuid see ei peaks nii olema,» ütles advokaadibüroo Blank Rome abielu- ja perekonnaõiguse valdkonna äripartner Marilyn Chinitz. «Vaidlemine on sotsiaalne areng ja igaühe eesmärgiks peaks olema vaidluskunstis tulemuslikult toimida. Oluline on meeles pidada, et konflikt ei ole alati ohtlik – ja see võib sageli pakkuda võimalusi välja selgitada, kuidas me mingi teema suhtes end tunneme ja oma seisukohti teistele avada.»

Et aidata inimestel tulemuslikumalt vaielda, palus Huffpost Lordil, Chinitzil ja teistel advokaatidel oma parimaid näpunäiteid jagada.

Kohusta end teist poolt aktiivselt kuulama, isegi kui tema jutt on väljakannatamatu

«Tänapäeval tahavad inimesed kuulamise asemel lihtsalt oma seisukohta maksma panna, nii et kaks inimest räägivad üksteisest üle ja kumbki ei kuula,» ütles Ottingeri advokaadibüroo asutaja Robert Ottinger.