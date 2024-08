UUS TREND? Brasiilia modell viib väljaheitega nahahoolduse uuele tasemele

Débora Peixoto (31), kellel on sotsiaalmeediaplatvormil üle 650 000 jälgija, kirjeldab fekaalset näohooldust kui kõige hullemat asja oma elus, mis ta kunagi teinud on. Ta avab konteineri, millesse on ta pannud enda fekaali ja määrib selle mudamaskina endale näole. Ebameeldiva lõhna tõkestamiseks kasutab ta pesulõksu. Mõne minuti pärast peseb ta maski maha ja näitab uhkelt oma hõõguvat nahka, väites, et see peatab ta naha ketenduse.