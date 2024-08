TÜHI RAHAKOTT VS. TARK VALIK Muuda enda ilurutiin vähem raha- ja ajakulukaks

Koosta nimekiri ja tee kokkuvõte

Esmalt märgi üles kõik iluprotseduurid, hooldused ja tooted, mida aasta jooksul kasutad, ning arvuta välja nende kogukulu. See annab sulle selge ülevaate, kui palju raha sa tegelikult kulutad.

Mis toob sulle päriselt rõõmu?

Nimekirja vaadates märgi ära need hooldused ja protseduurid, mis sulle tõeliselt rõõmu pakuvad ja millest sa loobuda ei soovi. Need on need, mis võiksid sinu rutiinis alles jääda.

Kas kõik on ikka vajalik?

Nüüd märgi ära need hooldused, mida teed ainult kohusetundest. Need on need, millest võiksid kaaluda loobumist või mida saaksid kodus ise teha. Kui näiteks maniküür tundub tülikas, kaalu, äkki on võimalus sul seda koduses keskkonnas endale ise teha ja sellega raha kokku hoida.

Tee tooteaudit

Vaata üle, kui palju sa toodetele kulutad. Kui summa üllatab sind, mõtle, millal ja miks sa neid tooteid ostad. Kas teed seda enda enesetunde parandamiseks või sotsiaalmeedia mõjutusel?

Rakenda üks-sisse-teine-välja-süsteemi

Kui lisad oma ilurutiini uusi tooteid, eemalda vanad. Impulsiivsed ostud võivad küll hetkeks tuju tõsta, aga tihti kaotavad need ka kiiresti oma väärtuse ja lõpuks võtavad need asjatult ruumi. Pane näiteks soovitud tooted kuunimekirja ja oota kuu lõpuni, enne kui otsustad, kas sa tõesti vajad neid. Üllatud, kui palju on soov seotud lihtsalt emotsiooniga, mitte tegeliku vajadusega.

Need nipid aitavad sul optimeerida oma ilurutiini, hoida kokku raha ja teha teadlikumaid valikuid, samas nautides neid hooldusi, mis sulle tõeliselt rõõmu pakuvad.