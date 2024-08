Naiste lemmik Josh Hartnett avaldas kohutava põhjuse, miks ta Hollywoodist lahkuda otsustas

Kui rääkida Hollywoodis elamisest ja töötamisest, ei suuda paljud paremat elu endale isegi ette kujutada.

Juhuslikud kokkupuuted kuulsustega, võimalus osaleda televisoonis, peod, üritused — kõik see on tuhandete inimeste jaoks piisav, et elukohta vahetada ja proovida Los Angeleses oma õnne leida.

Kuid isegi kui sa oled Hollywoodis läbimurde teinud, ei pruugi selline elu olla sinu jaoks sobiv.

Näitleja Josh Hartnett on üks neist endistest megastaaridest, kes elab oma naise, nelja lapse ja terve hulga teiste loomadega, sealhulgas mitme merisea, kanade ja kitsega, Inglismaal Hampshire'i maakonnas asuvas külakeses.

Hiljutises intervjuus The Guardianile selgitas Hartnett tegelikke põhjuseid, miks ta Hollywoodi maha jättis. Hartnett ei ole mänginud nii paljudes filmides ja seriaalides kui teised filmitööstuse esindajad ning tundub, et ta on selle otsusega igati rahul.

Kuigi lahkumise põhjuseid on palju, oli üks neist eriti muret tekitav ja õudne.

«Inimeste tähelepanu minu suhtes oli sel ajal täiesti haiglaslik,» ütles Hartnett, lisades, et isegi jälitamisjuhtumid ei ole tema jaoks võõrad.

«Olid teatud vahejuhtumid. Inimesed ilmusid minu koju. Inimesed, kes jälitasid mind. Üks mees ilmus ühele minu esietendusele püstoliga, väites, et ta on minu isa. Tema lõpetas vanglas. See oli kummaline aeg.»

Intsident juhtus 19 aastat tagasi ja Hartnett oli toona alles 27-aastane.

Hartnett rääkis ka sellest, et ta ei soovinud, et töö teda defineeriks. «Ma lihtsalt ei tahtnud, et mu töö neelaks kogu minu elu,» ütleb ta nüüd.

«Tol ajal oli arusaam, et sa lihtsalt loobud töö nimel kõigest muust. Ja te nägite, mis siis mõne inimesega juhtus. See hävitas nad. Ma ei tahtnud endale sellist tulevikku.»