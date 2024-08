Siiami kaksikud, kes kuulevad teineteise mõtteid, näevad ka läbi teineteise silmade

2006. aastal Vancouveris sündinud Krista ja Tatiana ei ole tavalised kaksikud – nad on kraniopaagus-tüüpi Siiami kaksikud, mis tähendab, et nad jagavad sama koljut ja aju.

Felicia ütles 2012. aastal saatele 60 Minutes Australia antud intervjuus: «Ma usun, et kui kellelgi teisel maailmas oleksid need tüdrukud tulekul olnud, ei oleks nad tõenäoliselt praegu siin.»

«Pole tähtis, kuidas sa välja näed, sa oled siiski inimene. Ei loe, kas oled Siiami kaksik, sul on tõsine haigus või näed välja teistsugune kui teised – sa oled siiski inimene, ja see on ainus, mis tõeliselt loeb,» jätkas ta.