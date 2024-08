HALE SOHK Naine mürgitas maleturniiril oma rivaali elavhõbedaga

Süüdimõistmise korral võib Abakarovat oodata kuni kolme aasta pikkune vanglakaristus. Dagestani spordiminister Sazhida Sazhidova väljendas šokki Abakarova tegude üle, märkides, et need ohustasid kõigi kohalolijate, sealhulgas Abakarova enda elu.

Abakarova, kes võitis eelmisel aastal Pjatigorskis Põhja-Kaukaasia föderaalringkonna malemeistrivõistlused, töötab Makhachkala koolis maleõpetajana. Osmanoval on enda malekool, kus ta ka ise õpetab inimesi malet mängima, vahendab Metro.

Abakarova sõbrad on väitnud, et naise käitumine oli täiesti iseloomuvastane, kuid tekitab küsimusi, kas naine on sääraseid meetodeid varem kasutanud.