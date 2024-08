Samal ajal kui neiu sõpradel tekkisid esimesed silmarõõmud ja armusuhted, leidis ta, et ei ole sellest huvitatud – ta pidas neid lapsikuteks ja liialt keerulisteks.

Portlandist pärit Lauren on otsustanud, et seks ja romantika lihtsalt ei ole tema jaoks ning ta ei ole kunagi nende järele vajadust tundnud ja on seetõttu siiamaani neitsi. «Ma olen neitsi, aga samas mittetraditsiooniline, tavaliselt on see kas üks või teine, aga ma olen lihtsalt omaette väga rahul,» jätkab ta, kirjeldades seda kui ainulaadset olukorda.

Pärast seda, kui tema isa William Stacey 2006. aastal suri, muutis Lauren totaalselt seda, kuidas ta romantilisi suhteid oma elus prioriseerib. Ainsa lapsena on Lauren rahul üksi olemisega ning usub, et partneri olemasolu ei ole täisväärtusliku elu elamiseks vajalik.

«Ma ei ole kunagi üritanud oma elu teha selliseks, nagu see on teistel, vaid olen otsustanud järgida oma intuitsiooni,» tunnistab ta. Lisaks räägib naine, et 20ndad olid lihtsalt nii kiired ja segased, et ta ei jõudnud isegi sellele mõelda.