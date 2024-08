TRAAGILINE ÕNNETUS 15-aastane tüdruk sai elektrilöögi, mis põhjustas pea eemaldumise kehast

Guatemala teismeline Débora Rebeca Xi Artola (15) kaotas traagiliselt elu pärast kõrgepingeliinidega kokkupuutumist. Mitmed allikad teatasid, et elektrivool põhjustas ka pea eemaldumise kehast.

Débora viibis surmava õnnetuse ajal Alta Verapazi El Centro naabruskonnas asuva hoone katusel. Tuletõrjeametnikud selgitasid, et teismeline näis lähedalolevate juhtmete suhtes tähelepanematu olevat, kui ta neid kogemata puudutas, teatasid kohalikud tuletõrjeametnikud hispaaniakeelses pressiteates.

Naabrid teatasid, et grupp teismelisi harjutas katusel tantsuliigutusi, kui Débora libises ja juhtmetesse sattus. Asja tegi hullemaks see, et elektrivool põhjustas dekapitatsiooni, vahendasid El Heraldo ja Televisión Azteca.