Seitse märki, et kallim võib sind peagi petta

1. Räägite üha harvem

Kui teievaheline suhtlus on viidud miinimumini, on see ohtlik märk. Pea meeles, kuidas te varem omavahel kõike jagasite, alates igapäevastest väikestest detailidest kuni suurte unistusteni. Kui nüüd piirduvad vestlused igapäevaste probleemidega või on jutuajamiste sagedus muutunud harvaks, on see põhjus järele mõelda. Suhtlemise puudumine viib emotsionaalse irdumiseni, mis võib sundida teid otsima mõistmist ja toetust väljastpoolt.

2. Saladused

Saladused on mürk, kui need salamisi suhtesse imbuvad. Kui partner hakkab oma telefoni peitma, sulgeb sinu lähenedes järsult arvutikaane või jääb sageli ilma selgitusteta töölt tulemisega hiljaks, võib see viidata petmisele. Avatus on suhte tervise võti. Kui see on katki, on oluline välja selgitada, mis toimub ja ausalt arutleda, mis lahti on.

3. Ühistest plaanidest keeldumine

Varem planeerisite rõõmsalt ühiseid nädalavahetusi, kinos käimist ja väljasõite, aga nüüd keeldub kallim sellistest ettepanekutest üha enam, viidates väsimusele või kiireloomulistele asjadele? See võib olla signaal, et ta ei leia enam sinuga ühisest seltskonnast rõõmu. Oluline on välja selgitada, miks see nii juhtunud on.

4. Pidev pettumus ja rahulolematus