Nukker põhjus, miks prints William ülikoolis õppides väljamõeldud nime kandis

Teada on, et prints pidi varasest lapsepõlvest alates avalikkuse suure tähelepanu all elama ja see muutis tema lapsepõlve keerukamaks kui tavalastel. Eriti suure pinge alla sattus noor prints siis, kui tema ema, printsess Diana, traagiliselt autoõnnetuses hukkus. Nii et õpingute ajaks soovis ta vähemalt veidikenegi tähelepanu keskpunktist eemale saada.