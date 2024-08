LUBAMATU? Vaata, kuidas tähistab Onlyfansi staar oma olümpiavõitu

30-aastane Alysha Newman on naine, kes rabab tööd mitmel rindel. Lisaks spordikarjäärile teenib ta ka elatist täiskasvanute tellimisplatvormil OnlyFans.

Reaktsioone Newmani twerk'imise üle oli mitmeid. Näiteks süüdistavad kriitikud teda selles, et naisterahvas kasutab olümpialava oma OnlyFansi konto reklaamimiseks. «Varem peeti olümpiasportlasi kangelasteks ja rahvusliku uhkuse allikaks,» kommenteerib üks rahulolematu vaataja Newmani video all.

Paljud sotsiaalmeedia kasutajad tormasid aga sportlast kaitsma, pidades vastureaktsiooni ülepaisutatuks. «Alyshal on õigus oma võitu tähistada mistahes viisil ta soovib!», «Lase sellel, kes on neli aastat kõvasti tööd teinud, lõbutseda!» ja «Ise istud iga päev diivanil, lüües oma perset laiaks ja lähenemas teise tüübi diabeedile,» jõlguvad aga Alysha fännid vastu.

Newman, kes on pärit Ontariost, on nende sportlaste hulgas, kes on oma sissetulekute suurendamiseks pöördunud OnlyFansi poole, sest hoolimata olümpiavõistlustega kaasnevast ülemaailmsest kuulsusest ja prestiižist, võivad paljude sportlaste rahalised hüved olla üllatavalt tagasihoidlikud. Alysha Newman pole ainuke, kes sellist viisi kasutab.