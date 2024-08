Meediatöötaja kuulsusega kohtingust: siin on see, mida ma sellest õppisin!

Minu sõnum oli talle lihtne: «Olen kuulanud peaaegu kõiki Teie taskuhäälingusaateid, vaadanud Teie sarju ja mulle tundub, et ma lihtsalt mõistan Teid paremini kui keegi teine. Igatahes teeb mu süda veidralt soojaks teadmine, et asute hetkel minuga samas linnas. Soovin Teile väljamüüdud comedy show puhul edu!»

Järgmisel päeval kohtusid nad lõunasöögil kohalikus Mehhiko restoranis. Jillian ei närveerinud sugugi, sest aastaid meedias töötamine on teda suhtlemiseks kuulsustega korralikult ette valmistanud. Ta ei tundnud nagu ta sooviks noormehele muljet avaldada ning ei seadnud kohtumisele suuri ootusi. Nii mööduski kohtumine kuulsusega kolm tundi karjäärist, elukogemustest ja vastastikustest huvidest rääkides. Vestlus kulges loomulikult ja Jillian avastas, et naudib noormehe seltskonda, justkui oleks ta talle vana sõber.

Sel õhtul käis naisterahvas veel tema saates, peale mida veetsid nad üha rohkem aega koos. Kui päev lõppes, mõistis ta, kui palju on ta ajas muutunud. «Aastaid tagasi oleksin staariga kohtumisel saatnud sõpradele iga detaili kohta sõnumeid, kuid nüüd tundus see normaalne – oma kerguses peaaegu sürreaalne,» kommenteerib ta, «ma ei mõelnud üle ega mõelnud, mis saab järgmiseks. Nautisin hetke sellisena, nagu see oli.»

See kogemus oli meeldetuletus Jillianile, et kuulsus ei muuda seda, kes see inimene tegelikult on. «Minu jaoks tähendas see uue peatüki algust, kus hindasin autentsust pealiskaudsusele ja keskendusin päriselt inimese tundmaõppimisele,» räägib Jillian.