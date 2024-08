LOOTUS MILJONITELE HÄDASOLIJATELE Levinud haigusele on leitud parim lahendus läbi aegade

«Ma puhkesin sõna otseses mõttes nutma,» ütleb professor Linda-Gail Bekker, kes juhtis ravimi kliinilisi katsetusi ega suutnud emotsioone varjata, kui kuulis tulemusi. Katsete tulemused näitavad, et Lenakapaviiri-nimeline ravim pakub naistele sajaprotsendilist kaitset HIV-nakkuse eest.

Lenakapaviiri suurim eelis on selle pikaajaline toime – seda süstitakse naha alla kaks korda aastas, mis pakub olulist eelist võrreldes varasemate päevakorras olevate ravimitega, mida tuleb võtta iga päev.

Ravimi usaldusväärsust kinnitab uuring, mille tulemusi esitati Münchenis AIDS 2024 konverentsil, kus professor Bekkerit valati üle kiiduavaldustega – suurema kontrolliga seksuaaltervise üle kaotatakse emalt lapsele ülekandumise risk – mis on siiani olnud oluline HIV leviku tee.

Siiski on õhus küimusi, mis puudutavad ravimi turule jõudmise kiirust ja kättesaadavust. Gilead, ravimifirma, mis Lenakapaviiri arendab, ootab veel täiendavaid uuringutulemusi enne, kui saab ravimi taotlemiseks regulatiivse heakskiidu. Samuti on ebaselge, kas odavamad versioonid jõuavad kiiresti turgudele ning on esindatud ka madala ja keskmise sissetulekuga riikides.