See toitumisviis peatab kiirelt isegi bioloogilise vananemise

Veel pole täpselt teada, kuidas taimetoit bioloogilist vananemist pidurdab. Arvatavasti on see seotud sellega, et vegantoitujad tarbivad tavaliselt rohkem köögivilju, kaunvilju, pähkleid, seemneid ja puuvilju. Võib eeldada, et nende toidulaud sisaldab vähem kaloreid ja rohkem kiudaineid.